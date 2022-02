Elizabeth II koroonaskandaal: miks varjab palee kuninganna tervslikku seisundit?

FOTO: Vida Press

Viimase nädala jooksul on koroonaviirusega nakatunud nii prints Charles kui ka tema abikaasa Camilla. Kui palee on nende haigestumistest andnud teada koheselt, siis kuninganna Elizabeth II käekäigu kohta on vaikitud. On teada, et Charles kohtus vahetult enne positiivse proovi andmist oma emaga.