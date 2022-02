Haiglast pääsenud Elisa Kolgi elu keerati pea peale: ei tea, millal koju tagasi saame

Nüüdseks on olukord natuke maha rahunenud, kuid Rahumaa ja Kolgi elu on mõneks ajaks kardinaalselt muutunud. "Ma ei unusta neid hetki… karjumist… Koju tagasi ei tea millal minna saab," kirjeldab lauljatar oma Facebooki seinal segadust enda sees.

"Meil nüüd siis mõnda aega kodu pole, sest päris kole näeb see kõik hetkel välja," tõdeb ta. "Me koik taastume shokist, paraneme ja õnneks midagi väga väga paha ei juhtunud," näeb ta asjal ka positiivset külge. Kui algselt kartis Kolk kõige rohkem oma koduloomade pärast, keda ta välja kaasa ei jõudnud võtta, siis nüüdseks on teada, et nendega on kõik korras. "Kassikesed on ka elus," teatab ta.