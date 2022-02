"Tinder Swindleri" salapäraseim pruut paljastas, mis tema ja kurikuulsa petturi vahel tegelikult oli

Ka tuhandeid eestlaseid telerite ette naelutanud Netflixi värske dokumentaalfilm Tinderis tegutsenud petisest Simon Leviev'ist kütab kirgi üle maailma. Nüüd on ilmunud välja naine, kes ei saanud filmis kordagi sõna ning jättis Iisraelist pärit mehe ekspruutidest kõige salapärasema mulje. Muuhulgas vastas ta küsimusele, et kas ta oli kogu aja teadlik, et Leviev on kuulus pettur.