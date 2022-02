MÜSTEERIUM | "Lastega kodus" staari surm muutub aina kahtlasemaks. Mis tegelikult temaga juhtus?

Floridas asuvas hotellis surnud Sagetil oli verejooks mõlemal pool aju ning tal oli koljuluumurd. New York Timesiga rääkinud arstid, kes olid varem mehe lahkamisaruandega tutvunud, kinnitasid, et koomik pidi peavigastuse saades teadvuse kaotama ning ta oli voodisse suundudes kindlasti teadlik sellest, et ta on saanud vigastada.

"On tõenäoline, et ta kukkus selili ja lõi pea vastu mingit eset," kirjeldas dr Joshua Stephany väljaande palvel. "Ma kahtlustan, et ta ei olnud päris selge ning ei saanud aru, mis juhtus," lisas doktor Jeffrey Bazarian.

New York Timesiga vestelnud teised arstid tõdesid, et nad on näinud sarnaseid vigastusi inimestel, keda on löödud pesapallikurikaga pähe või nad on kukkunud kõrgelt.

On teada, et Saget oli surmahetkel kaine ja tema organismis polnud ka narkootilisi aineid. Ekspertide hinnangul oli tema surm ikkagi halbade asjade kokku langemine ning ta lõi kukkudes pea täpselt valesse kohta. Rohkem vigastusi tema kehalt ei leitud.