20 aastat printsess Margareti surmast: kuninganna tegi aastapäeva puhul ühe suure erandi oma õe armukesele

Tegemist on Roddy Llewellyniga, kes oli Margareti armuke tema abielu lõpuaastatel. Printsessi laste isa Antony Armstrong-Jones oli selleks ajaks leidnud ka endale noorema armukese ning armuvalus Margaret kohtus endast 17 aastat noorema Llewellyniga, kes toona töötas aednikuna ning tahtis popstaariks saada.

1974. aastal oli nende salasuhe meedia kaudu avalikuks. Neli aastat hiljem jõustus Margareti lahutus ning armulugu noore armukesega muutus tõsisemaks, kuid see kõik sai läbi 80ndate alguses. Roddy abiellus ning ta on kolme tütre isa.

Kuid sõprus Margaretiga mingil tasandil säilis ning nüüd, 40 aastat pärast nende lahkuminekut, sai Roddy kuningannalt loa külastada printsessi viimset puhkepaika, kirjutab Daily Mail. Margareti tuhk on 20 aastat olnud Windsori lossi aladel asuvas kuninglikus St George’i kabelis. Tema viimne puhkepaik on kohe tema vanemate kõrval ning kuuldavasti on seal eelmisest aastast saadik ka prints Philip.