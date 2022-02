Kes sõidab Eurovisionile? Ukraina esindajaks valitud lauljatar on silmitsi diskvalifikatsiooniga

Nimelt keerleb kogu draama selle ümber, et 28-aastane Pash külastas 2015. aastal Krimmi poolsaart. See fakt on kindel, kuid kirgi kütab hoopis see, et kuidas ta aasta pärast territooriumi annekteerimist sinna sõitis.

Artisti esindajad esitasid Ukraina ringhäälingule eelmisel nädalal dokumendid, millega üritatakse tõestada, et Pash läks Krimmi poolsaarele mööda maad. Ukraina seaduse järgi on selline reisimisviis aktsepteeritav ning poleks mingit probleemi saata Pash Eurovisionile. Kuid esitatud dokumentide autentsuses on hakatud sügavalt kahtlema.

Juba mõned nädalad enne Ukraina euroloo lõplikku valimist ilmusid esile väited, nagu oleks Pash lennanud Krimmi poolsaarele läbi Moskva. Tõestusmaterjalina kasutati lauljatari kolme aasta tagust intervjuud, kus ta tunnistas, et külastas Krimmi poolsaart ning väitis, et ta lendas sinna. Sellisel juhul on ta rikkunud Ukraina eelvooru reegleid ning tema tulemus tuleks tühistada.

Ka sealne ringhääling pole Pashi osalemist Eurovisionil veel ametlikult kinnitanud. "Me ei allkirjasta eelvooru võitjaga rahvusvahelisel Eurovisioni lauluvõistlusel osalemise lepingut enne, kui uurimine ja faktide väljaselgitamine on lõpuni viidud," ütles ringhääling pressiteate vahendusel.

Pash väidab, et tema kolme aasta tagune intervjuu on kontekstist välja rebitud ning ta sõitis Krimmi ikkagi bussiga. Lauljatar lisas, et ta ei käinud seal tööülesannete tõttu, vaid eraelulisel põhjusel.