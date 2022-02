FOTO | Uudo Sepp põrutab: elu on liiga lühike toksilisteks teemadeks

"Väärtustage inimesi, kes on teiega läbi käinud nii halvast kui ka heast. Näidake välja, kui palju see teile tähendab, et need inimesed teile ellu sattusid," kirjutas ta oma Instagrami kontole ning lisas juurde pildi oma kitarrist.

"Elu on liiga lühike toxic (toksilisteks - toim.) teemadeks. Peace out!" seisab kirjutise lõpus.

Eelmisel aastal paljastas endine valitsev superstaarisaate võitja, et ta on suhtes suunamudijast kursaõe Kendra Katrina Könneliga. Kuigi paari esimeste suhtekuude jooksul tundus, et kõik on sujumas ideaalselt, siis sügise saabudes läks staarpaar puhkusereisil Türki tülli ning musta pesu pesti suhteliselt avalikult. Pärast seda on Uudo ja Kendra olnud kokku-lahku suhtes, kuid sotsiaalmeedia järgi võib arvata, et sõbrapäeva veetsid nad eraldi.