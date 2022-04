Kevadhooajal jõudis Kanal 2 ekraanile hetkel maailma kuumim teleshow "Ma näen su häält" ("I Can See Your Voice"). Saates selguvad hämmastavad inimestetundjad, suurepärased ümberkehastujad ning imelise lauluoskusega rabavad uued staarid. Kroonika püüdis kaamera ette Piret Laosi, kes rääkis telesõu juhtimisest ja muudest tegemistest. Vaata lähemalt videost!