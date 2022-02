VIDEO | "Ma näen su häält" külalisnõunikuna üles astunud Tanel Padar välismaa versiooni vaadanud ei ole: mul on lahedad lapsed kodus, ma vaatan neid!

Selle kevade kuumim meelelahutussaade "Ma näen su häält" ("I Can See Your Voice") jõudis Kanal 2 ekraanile juba sel pühapäeval. Avasaates astus külalisnõuniku rollis üles Tanel Padar, kes tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et ta pole välismaa versiooni vaadanud. Põhjus on väga lihtne –muusiku peres kasvab kaks imelist tütart. "Ma vaatan neid," ütles Padar. Vaata lähemalt videost!