Hoop hoobi järel! Miljonäri naine Elisa Kolk peab võitlema kriitikaga: justkui ma ei väärigi õnne, kuna minu elu on kinni makstud

Väljas tormab ja piitsutab jäist vihma näkku, kui jõuan Swissotel`i, kus elab ajutiselt Elisa Kolk (24) oma ettevõtjast elukaaslase Indrek Rahumaaga (50). Hotelli fuajees istub veidi hirmunud silmadega, näost kahvatu ja maskis Elisa. Kallistame ja kingin talle kimbu roose, mis harmoneeruvad tema tuhmroosa kampsuniga. Tunnen Elisa riietel tugevat vingulõhna. "Tunned, eks? See on kohutav hais, mis ei lähegi ära, ja mul on seljas uued riided. Ainult selle musta jopega (osutab kõrvaltoolil lebavale jopele) käisin korraks seal majas sees ja sellest jäi külge nii tugev vingulõhn! Kõik mu riided on rikutud. Ma ei usu, et neid saab puhtaks isegi keemilises puhastuses," räägib ta tasasel häälel. Elisa sõnab, et jätkuvalt on ta hääl imelik ja ajab iiveldama.

Pühapäeva õhtul, päev pärast Eesti Laulu finaalkontserti süttis tema ja Indrek Rahumaa Tallinna vanalinnas Laial tänaval asuva kodumaja keldris saun, mille tõttu elanikud evakueeriti. Kolmandal korrusel elanud Elisa minestas pärast läbielatut vingumürgituse tõttu kiirabiautos ja ärkas haiglas juhtmete küljes. Kuigi see pole kaugeltki ainus läbielamine, mis teda viimasel ajal tabanud, on Elisa nagu kass, kes kukub käppadele ja läheb vaatamata saatusehoopidele püstipäi edasi.