Kelly Sildaru tõusutee läbi klassijuhataja ja kuulsa klassiõe silmade: ta ei ole iial andnud märku, et nüüd kandke mind kätel

"Ta ei ole meid iial pannud tundma, et meie oleme kuskil alla ja tema on kõrgel,“ mõtiskleb klassiõde. "Kui inimene on maailma mõistes tuntud, siis ta kipub üsna tihti nii-öelda ära tõusma. Ja kui sul pole ümber kedagi, kes sind uuesti maa peale tagasi tõmbaks, siis on see minu meelest päris kurb. Tegelikult on ta eriline, kuid ei ole iial andnud märku, et nüüd kandke mind kätel."