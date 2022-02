Ester Jörberg: olin täiesti terve, insulti ei osanud küll ette näha!

2018. aasta 26. detsembril lahkus siitilmast Esteri abikaasa Üllar Jörberg. Kroonikale antud avameelses intervjuus tunnistas Ester, et ta alles harjub eluga, kus armastavat meest enam kõrval ei ole. "Samas nii küll ei ole, et muudkui istun, nutan ja ahastan. Võtan asja nii, nagu asi on. Sest selline see elu ju on. Ja mis mul üle jääbki? Halisemine ei aita ju ka midagi," rääkis ta toona.