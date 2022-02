KUUMAD FOTOD | Vincent Cassel avaldas endast ja abikaasast äärmiselt isiklikke kaadreid

55-aastane näitleja ja temast 31 aastat noorem modell puhkasid mõnda aega Brasiilias. Paar jagas sotsiaalmeedias pilte, kust on näha, kuidas nad naudivad mõnusat aega teineteise seltsis. Cassel ei suutnud rannamõnusid nautides käsi kallima pepult eemal hoida.

Vincent ja Kunakey on koos olnud 2016. aastast saadik. 2018. aastal nad abiellusid ja 2019. aastal sündis nende perre tütar Amazonie.

Cassel on olnud abielus näitleja Monica Bellucciga, kellega koos on ta mänginud paljudes filmides. Neil on kaks tütart: Deva ja Leonie.