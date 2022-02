OTSUS TEHTUD | Kuninganna tasub osa üüratust summas, mille Prints Andrew süüdistuse esitanud naisele võlgneb

TheSuni teatel tunnistab 61-aastane Yorki hertsog, et on Virginia Giuffre’i kannatuste eest vastutav ning lubab täita naise esitatud tingimused. Praeguseks on jõutud kohtuvälisele kokkuleppele ning printsil tuleb tasuda naisterahvale summa, mille väärtuseks arvatakse olevat ligi 12 miljonit naela.

Kuningakoja ekspert Adam Helliker väidab, et kuninganna peab kulud suures ulatuses ise tasuma, kuna pojal puudub sissetulek. “Üksnes Andrew emal on võimalik taoline summa välja käia,” sõnab Helliker.

Virginia Giuffre on ootamatu asjade käiguga väga rahul. Täpne summa jääb esialgu saladuseks, kuid võib ekspertide sõnul ulatuda 12 miljoni naelani. Naisterahvas saab hüvitist ja sõlmitud pole ühtki kokkulepet, mis takistaks tal loo omapoolset versiooni jagada. Kokkuleppe üksikasjad selgusid 15. veebruaril New Yorgi ringkonnakohtule saadetud kirjas.

“Viimaks on see läbi. Andrew on lubanud ära maksta meie poolt esitatud rahanõude ja hakkab toetama seksikaubanduse ohvreid. Meil on tema avaldus ja kinnitus,” räägib Giuffre’i advokaat David Boies, “Virginial on kokkuleppe üle väga hea meel.”