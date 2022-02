Piret Laos abiellumisest: see tuleb siis, kui on õige aeg

Ansambli Terminaator liikme Taavi Langiga saab suvel juba 11 aastat koos oldud ja Piret on väsinud vastamast küsimusele, millal tanu alla saab. Siis, kui on õige aeg, sõnab ta uudishimutsejatele ikka ja jälle, sest ainus praktiline põhjus oleks perenime vahetus. Nimelt elab Eestis veel üks Piret Laos ja nii mõnigi kord on isegi neile suunatud elektronkirjad segi läinud. Nüüd juhtub seda harvem, sest oma aadressi täpsustab ta saatjaile mitu korda üle.