On, mida oodata! "Maskis laulja" tuleb kolmanda hooaja ja uute detektiividega

Juba kahe hooaja vältel on "Maskis laulja" tervet Eestimaad rõõmustanud eriliste maskide, põnevuse ja vaimustavate etteastetega ning kõike seda on oodata ka sel kevadel.

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel toob maailma teleekraanid vallutanud maskisaade TV3 eetrisse rohkelt üllatusi, palju head muusikat ja ka silmailu, sest maskid saavad olema taas ainulaadsed kunstiteosed, mille taha peituvad armastatud ja tuntud inimesed erinevatest eluvaldkondadest. "Kindlasti saab "Kes on maski taga?" olema kevadhooaja kõige olulisem küsimus ning kõige suuremad saladused ja identiteedipaljastused rulluvad lahti pühapäevaõhtuti kõigi televaatajate ees. Maskisaate uus hooaeg toob kogu teleprogrammi kindlasti palju üllatusi ja positiivseid emotsioone, mida praegusel ajal eriti vajame. On suur rõõm, et saates löövad kaasa Eesti parimad meelelahutajad ja saladuse jälile asuvad ka mitmed uued detektiivid," tunneb heameelt Signe Suur.

Ka maskisaate kolmandat hooaega juhib Mart Sander, detektiivide ridades on aga uuendusi. "Mul on hea meel, et lisaks Brigitte Susanne Hundile, kes on end juba kahe hooaja jooksul tõestanud suurepärase detektiivina, on uurijate paneelis kaks eriti vaimukat ja terast meest: Peeter Oja ja Karl-Erik Taukar. Nende eest läheb väga keeruliseks salapäraseid osalejaid varjata, aga see ainult lisab mängule põnevust," kommenteerib detektiivide uuenenud seltskonda "Maskis laulja" produtsent Kaupo Karelson.

Värske detektiiv Peeter Oja on uueks väljakutseks igati valmis: "Detektiivitöös on kõige intrigeerivam see, kas suudad säilitada külma närvi või allud emotsioonide tulvale." Oja on ka ise "Maskis laulja" saates Tulnukana osalenud ning tunnistab muigvelsui, et sellest on detektiivitöös kasu: "Kasu on tohutu. Olen kindel, et mind seal maski taga ei ole. Seega üks variant vähem."