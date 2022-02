IVAR VIGLA 60 | Ei räägi endast ega rahast ja ei käi päeval söömas. Milline inimene peitub avalikkuse eest hoiduva legendaarse teleprodutsendi nime taga?

Täna 31 aastat tagasi oli laupäev ja Ivar Vigla sai 29. Oma sünnipäevaks oli ta ette valmistanud kurikuulsa "Ivar Vigla sou", mille puhul täna oleks legendaarne teleajakirjanik Kapo uurimise all. Nimelt luges auväärne uudiseajakirjanik Feliks Undusk ETV eetris ette libauudise sellest, kuidas Soome Pank on otsustanud välja vahetada 100-margased rahatähed. Kõik see oli puhas jama, aga tegi legendiks täna 60-aastaseks saanud Ivar Vigla, kes mõjutab uudisemagasiniga "Reporter" laiu masse tänaseni.