Johnny Depp pälvis Serbia presidendilt aumärgi: see on minu elu uus algus

Depp on viimasel ajal Serbiaga tihedalt koostööd teinud, sealhulgas filminud Belgradis stseene filmile "Minimata". Ta on andnud ka oma hääle Serbia animasarja "Puffins" peategelasele.

“Ma siiralt tänan teid selle medali eest, president Vučić,” sõnab Depp, “Rõõmustan väga, et mul on au siit täna koos teenetemärgiga minema jalutada.” Tänukõnes mainib näitleja ka oma eraelu, öeldes: “See on minu elu uus algus ja naudin seda. Oleksin äraütlemata õnnelik, kui saaksin just tänasest pöörata uue lehekülje.” Seda öeldes vihjab ta tõenäoliselt 2020. aasta sündmustele.

2020. aasta novembris kaotas näitleja hagi kõmulehe The Sun vastu. Väljaandes käsitleti Deppi suhteid endise naise Amber Heardiga ning teda nimetati artiklites naisepeksjaks. Kohtuniku sõnul olid väited, et Depp on ekskallima suhtes vägivaldne olnud, sisuliselt tõesed ning The Suni sõnakasutus on õigustatud.