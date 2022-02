Kas see kõik on seda väärt? Merylin Nau paljastas, palju raha ta kulutab vähetuntud missivõistlusel osalemiseks

Eestlaste jaoks on juba aastakümneid tuntud rahvusvahelised võistlused nagu Miss World või Miss Universum. Need kaks moodustavad missimaailmas The Big Fouriks (suur nelik - toim.) nimetatud võistlustest pooled. Nende kõrval peetakse prestiižseteks veel ainult Miss International ja Miss Earth võistluseid.

Need neli võistlust ja nendel välja antavat tiitlit on crème de la crème missinduses. Miss Global, kus võistleb Nau, on koos mitmekümnete teiste võistlustega tunduvalt vähemtähtsamad ja missinduses vaadatakse nende suunas kui madalamat liigat.