Kuninganna Elizabeth II tunnistas esmakordselt terviseprobleeme: ma ei saa liikuda

Windsori lossis toimunud kohtumisel eelmise ja praeguse kaitseteenistuse peasekretäriga ei liikunud Elizabeth oma külalistele vastu ning ta tunnistas, et ta lihtsalt ei suuda seda teha. "Nagu te näete, siis ma ei saa liikuda," ütles kuninganna vihjates sellele, et mehed ise teda kätlema tuleksid. Tavaliseks oleks see etiketi vastane.

Mitu päeva spekuleeriti selle üle, kas kuninganna on koroonaviirusega nakatunud ning viibib isolatsioonis. Nimelt sai tema poeg prints Charles möödunud nädalal neljapäeval teada, et on andnud positiivse PCR-testi ning selle nädala esmaspäeval teatas nakatumisest ka Cornwalli hertsoginna Camilla.

Charlesiga oli kuninganna kohtunud eelmise nädala esimeses pooles, kuid nüüd on teada, et Elizabeth pääses nakatumisest. Reeglite järgi on ta viimased nädal aega teinud iga päev kiirteste.