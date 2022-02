FOTOD | Katie Price või kumminukk? Telestaar näitas esimest korda loendamatute iluoperatsioonide tulemusi

Katie Price 2016. aastal. FOTO: Vida Press

Briti tuntuim erootikastaar Katie Price on viimasel ajal eriti usinalt reisinud Türki, et lasta teha erinevaid iluoperatsioone. Nüüd on tal hiljutised kõpitsused ära paranenud ning tulemus on nii drastiline, et ega teda enam naljalt äragi ei tunne.