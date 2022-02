Mis läks valesti? Ukraina eurolaulu võitja Alina Pash sai disklahvi

28-aastane Alina Pash võitis möödunud nädalavahetusel Ukraina Eurovisioni eelvooru, kuid on praeguseks võistluselt kõrvaldatud, vahendab BBC. Ukraina võimud asusid uurima Krimmi reisi, mille lauljanna 2015. aastal ette võttis. Kuigi Krimmi sõitmine pole otseselt keelatud, on tegu taunitava käitumisega ning sinna reisimisel kehtivad ranged reeglid.

Alina tõdeb, et mitmed inimesed on teda sotsiaalmeedias mõnitanud ja öelnud, et ta pole juhtunu pärast tõeline ukrainlane. Naine tegi selle kohta ka Instagrami postituse, kus on kirjas: "Olen Ukraina kodanik. Järgin Ukraina seadust ja tahan kodumaa traditsioone ning väärtusi maailmale tutvustada. Hetkel toimuv, pole sugugi see, mida üritasin oma lauluga edasi anda."