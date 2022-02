Keera rooli nagu Martin Repinski: taksot sõitev riigikogu liige pani oma auto müüki

Keskerakondlane Martin Repinski on varem meedias öelnud, et taksot sõites teenib ta rohkem kui riigikogu liikmena ja tal on kavas Bolti sõites ja investeerides saavutada finantsiline vabadus. Nagu Martin on öelnud, siis iga kuu 2000 eurot aktsiatesse investeerides koguneb aastaga kokku 24 000 eurot, kümne aastaga ligi veerand miljonit eurot ja kui aastane tootlikkus on 20 protsenti, on portfelli väärtus peagi juba miljon eurot!

Selleks, et tulevikus üha rohkem investeerida, on Martin vahepeal investeerinud ka uude autosse, millel on väidetavalt kütusekulu väiksem kui Škodal, millega poliitik siiani kundesid sõidutas. Muide, Martini Mercedes-Benzi numbrimärgi kombinatsioon on sama mis äsja müüki pandud Škodal – 168.

Repinski Škoda Superb Laurin Klement L & K on tõeline tiiger meie lumejahustel teedel – nelikveoga auto kaheliitrisel mootoril on võimsust 140 kilovatti. Tegemist on pea kolme aasta vanuse sõidukiga ja Martin küsib selle eest 32 000 eurot. Škoda vuras varem Rootsi teedel, kuni selle ostis Martin taksoteenuse pakkumiseks. Kuigi auto läbisõit on juba ligi 180 000 kilomeetrit, on Martin kuulutuses märkinud, et auto seisukord on 5+.

Martin Repinski alustas Bolti äpitakso sõitmist novembris. Riigikogu liige pälvis oma tegevusega laialdast tähelepanu ja ka kriitikat, kuna sõitis nahaalselt taksot ka istungite ajal. Martin ise ütles, et teenib niiviisi riigikogu liikme 4400 euro suuruse palga kõrvalt lisaraha, et investeerida... Aasta alguses ta siiski lõpetas partei ja avalikkuse survel riigikogu istungite ajal takso sõitmise. Nüüd sõidab ta taksot istungitevabal ajal. Martin Repinski ei ole enda sõnul veel otsustanud, kas ta ka riigikokku tagasi kandideerib – samas on tal taksot sõites avanenud ju hea võimalus suhelda vahetult oma võimalike uute valijatega.