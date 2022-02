Kas mäletad? Eesti Laulul trooninud Stefan osales esimeses "Maskis laulja" saates ja võitis

Mais 2020 "Maskis laulja" võitjaks hääletas rahvas Jäära, kelle kostüümis peitus terve hooaja vältel vaatajaid vaimustanud andekas laulja Stefan Airapetjan.

"See teekond oli väga huvitav ja minu kui laulja jaoks suur väljakutse. Saate lauluõpetaja Maiken ütles, et pane hullu, sul on see võimalus, tänu millele esitasin lugusid, mida muidu iialgi valinud poleks," ütles Stefan toona.

Läbi hooaja pakuti Jäära kostüümis peitunud inimeseks palju variante, näiteks Joel Ostrat, Lauri Pihlap, Sepo Seeman, Kristjan Kasearu, Tanel Padar, Robin Juhkental, Rene Puura, Stig Rästa, Karl-Erik Taukar, Uku Suviste jpt, kuid detektiiv Brigitte Susanne Hunt käis välja ka õige nime. Vihjeklipis olid viited Stefani Armeenia päritolule ja ta isale, kes Armeenia restorani peab. Samuti vihjati Stefani seostele muusikaga nii lapsepõlves kui ka viimaste aastate Eesti Laulul. Ära märgiti osalemine filmis "Lõbus perekond", tema sünnipäev detsembrikuus ja nõrkus lihatoitude vastu.

Juba kahe hooaja vältel on "Maskis laulja" tervet Eestimaad rõõmustanud eriliste maskide, põnevuse ja vaimustavate etteastetega ning kõike seda on oodata ka sel kevadel.

TV3 Grupp Eesti tegevjuhi Signe Suure kinnitusel toob maailma teleekraanid vallutanud maskisaade TV3 eetrisse rohkelt üllatusi, palju head muusikat ja ka silmailu, sest maskid saavad olema taas ainulaadsed kunstiteosed, mille taha peituvad armastatud ja tuntud inimesed erinevatest eluvaldkondadest. "Kindlasti saab "Kes on maski taga?" olema kevadhooaja kõige olulisem küsimus ning kõige suuremad saladused ja identiteedipaljastused rulluvad lahti pühapäevaõhtuti kõigi televaatajate ees. Maskisaate uus hooaeg toob kogu teleprogrammi kindlasti palju üllatusi ja positiivseid emotsioone, mida praegusel ajal eriti vajame. On suur rõõm, et saates löövad kaasa Eesti parimad meelelahutajad ja saladuse jälile asuvad ka mitmed uued detektiivid,“ tunneb heameelt Signe Suur.

Ka maskisaate kolmandat hooaega juhib Mart Sander, detektiivide ridades on aga uuendusi. "Mul on hea meel, et lisaks Brigitte Susanne Hundile, kes on end juba kahe hooaja jooksul tõestanud suurepärase detektiivina, on uurijate paneelis kaks eriti vaimukat ja terast meest: Peeter Oja ja Karl-Erik Taukar. Nende eest läheb väga keeruliseks salapäraseid osalejaid varjata, aga see ainult lisab mängule põnevust," kommenteerib detektiivide uuenenud seltskonda "Maskis laulja" produtsent Kaupo Karelson.