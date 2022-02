Kaunis paar: selgus, kes on Franz Malmsteni salapärane saatja

Sonya Christina ja Franz esilinastunud filmi "Soo" järelpeol Apollo Kinos. FOTO: Taavi Sepp

Esmaspäeval esilinastunud uue mängufilmi "Soo" peaosatäitjat Franz Malmsteni on erinevatel üritustel saatnud kaunis kaaslanna, kelle isik on seniajani jäänud saladusse. Nüüd on selgunud, et võluv ja omapäraste näojoontega kaunitar töötab modellina ja ta teostab end ka eraettevõtluses.