Miks nii? Pur Muddi liige Oliver Rõõmus tõdes, et järgmine aasta ei näe ta ansamblit Eesti Laulu võistlusel osalemas

Rõõmus tõdes, et järgmine aasta ei näe ta ansamblit Eesti Laulu võistlusel osalemas. "Kui võidulugu ei ole, siis ei hakka kandideerima," ütles ta. Kuigi muusiku arvates oli tore, et sel aastal olid konkursil ka veerandfinaalid, tõdes ta siiski, et muusikavideote põhjal lugude valimine ei tohiks tema arvates läbi minna. Põhjus on Rõõmuse sõnul puhtalt majanduslik: kõik artistid peavad enda rahade eest muusikavideod filmima ja selle nimel tohutult vaeva nägema."