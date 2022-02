VIDEO | Andrus Veerpalu poeg viskab TikTokis nalja Eesti Suusaliidu ja dopinguproovide üle

"Tantsi, kui suusaliidul on raha sind kogu aeg dopinguproovi saata, aga mitte võistlustele viia," kirjutas Anders määrderuumis tehtud video juurde. "Suusaliit, my dear friend (minu kallis sõber - toim.)," lisas ta klipi pealkirjaks.

Anders on TikToki platvormil küllaltki populaarne. Enda isiklikule kontole on suusataja kogunud üle 1700 jälgija ning Suusapoiste kontol, kus teevad kaasa ka Simo Teearu ja Hendrik Peterson, on lausa 4800 jälgijat.

Isa ja venna dopinguvari on Andersit ka varem varjutanud. Juhul, kui tähelepanust eemale hoidev Andrus on poja võistlustele käinud kaasa elamas, on see tavaliselt jõudnud ka meediasse. Samuti on Andersi karjäär tulnud jutuks teiste suusaässade seas.

Eelmisel aastal võeti Anders teemaks endise tippmurdmaasuusataja Devon Kershaw taskuringhäälingus. "Ma ei taha teda (Andersit) sildistada, aga kahtlused on õhus. Andruse üks poeg (Andreas Veerpalu) jäi keelatud ainetega vahele, nüüd näeme võistlemas tema nooremat poeg, kes pole vahele jäänud. Mis sa sellest arvad?" uuris Kershaw vestluspartner, ajakirjanik Nat Herz.

"Täiesti üle mõistuse, et Andruse noorim poeg tegeleb samuti murdmaasuusatamisega. Mul on temast ka kahju. Võib-olla Anders armastab suusatamist, aga tema vend on s**akott ja isa teinud halbu otsuseid. Ma ei tea... Ma ei suudaks Veerpalu perekonnanimega starti minna," ütles Kershaw toona.