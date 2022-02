Palju õnne! Priit Võigemast sai taaskord isaks

On teada, et uus ilmakodanik on tüdruk, kuid värsked vanemad ei soovinud perelisa kohta hetkel rohkem täpsustada. Lapseootus tuli avalikuks eelmise aasta augustis ning mõned nädalad hiljem väisasid Priit ja Laura presidendi roosiaia vastuvõttu, kus oli näha, et näitlejataril on ees juba beebikõht.

Võigemastil on eelmisest abielust Evelin Võigemastiga kaks teismelist last - tütar Loviise ja poeg Lennart. "Õnneks ei ole neil siiski mitte ainult minu, vaid ka Evelini geenid. Kõige imelisemad inimesed, keda mul on au tunda. Parim seltskond. Ma ei tohiks öelda, et mul on suht ükskõik, mis hindeid nad koolis saavad, aga heldin, kui näen, et neist on kasvanud empaatilised inimesed," ütles Priit oma laste kohta eelmisel aastal intervjuus ajakirjale Anne ja Stiil. Lahutusest teatasid Priit ja Evelin 2016. aastal