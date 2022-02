KUUM KLÕPS | Millised kahurid! "90210" staar Tori Spelling lasi endale hiiglaslikud rinnad panna

48-aastase "Beverly Hills, 90210 " staari sõnul ei olnudki probleem selles, et ta sooviks suuremaid rindu, vaid vestlus teismelise tütrega pani teda muretsema. Nimelt sai Spelling aru, et tema kehas on olnud samad implantaadid juba üle 20 aasta ning oleks aeg väike värskenduskuur teha.

"Ma lasin need panna küllaltki noorena ja ma ei teadnud, et ühel hetkel need aeguvad. Ma ei teadnud, et seda peaks uuesti tegema," kirjeldas 90ndate staar oma avastust. Tegelikult oleks Spelling USA terviseameti juhiste järgi pidanud seda tegema juba 2011. aastal.