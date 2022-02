Kuninganna on võimetu? Palee kinnitas, et isegi Elizabeth II ei saa prints Andrew'lt tähtsaimat ametit ära võtta

Briti meedias tekib iga päevaga aina enam küsimusi asjaolu kohta, et prints palus kuningannalt rahalist abi, et oma süüdistaja Virginia Giuffrega kohtuvälisele kokkuleppele jõuda.

Kuigi Daily Maili andmetel on Andrew tundmas kergendust ning on isegi rõõmustamas, et ei pea USAs kohtusse minema, siis britid nõuavad aina enam printsi eksiili saatmist. Kuid siiani hoiab prints palees ühte tähtsaimat ametit ning tuleb välja, et sellelt toolilt ei saa teda kõigutada isegi tema ema.

Nimelt on Andrew koos venna Charlesi ja vennapoegade Williami ja Harryga moodustanud neliku, kelle tööks on monarhi nõustamine ja aitamine. Juhul, kui kuninganna on haige või ei saa täita ülesandeid, siis peaks keegi antud nelikust võtma monarhi töökohustused enda kanda. Antud nelik, kuhu saavad kuuluda ainult üle 21-aastased, koostatakse Ühendkuningriigi seaduse järgi. Charles, William, Harry ja Andrew on troonijärjekorras kõige kõrgemad isikud, kes on antud vanusepiirist üle.

Buckinghami palee pressiesindaja kinnitas Briti meediale, et Andrew praegust nõuniku staatust ei saa tühistada kuninganna, sest selle ametikoha pidajad määratakse kindlaks parlamendi poolt tehtud seadusega. See tähendab ka seda, et Andrew tooli saaks kõigutada ainult parlament.

Mõne nädala eest võeti printsilt ära õigus kasutada kõrgeaususe tiitlit ning ta kaotas ka oma karjääri jooksul teenitud sõjaväelised tiitlid. Briti meedias on jutuks olnud see, et printsil peaks ära võetama ka Yorki hertsogi tiitel, kuid siiani seda pole tehtud.