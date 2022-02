FOTO | Palju õnne! Stefan tegi elukaaslasega elus ja suhtes suure sammu edasi

Siiani elasid Stefan ja Victoria koos üürikorteris ning tundub, et oma kinnisvara omamine oli noorte jaoks väga tähtis samm edasi. "Te ei kujuta ette, mis mu elus just toimus," rõkkas Stefan oma Instagrami kontol. "Me saime Viciga oma kodu!"

“Mäletan, et Stefan tuli, tutvustas mulle ennast ning kõndis siis minema. Minu jaoks oli see kummaline, et keegi nii järsku ligi julges astuda. Seejärel nägin teda meie puhkeruumis magamas. See oli päris naljakas… Vaatasin, et üks vend norskab nurgas diivanil – sama poiss, kes oli mulle end tutvustanud!“ meenutas Victoria oma esimeses paariintervjuus, mis anti Kroonikale 2019. aastal.