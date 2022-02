Kevad läheneb ja aeg on rääkida talvega kogunenud kilodest vabanemisest. Viimased seitse nädalat on laulja Gerli Padar (42) järginud ranget toitumiskava. Süüa tuleb neli korda päevas ja tarbida rohkelt vett. Gerli on kaotanud rasva arvelt kolm kilo ja neli korda nädalas treenides voolinud endale kenad lihased. "Olen võtnud alla ainult kolm kilo ja seda väga rahulikus tempos, samas on keha muutunud. Martin ütleb, et kaissu võttes on tunda. Siis on juba väga hästi!" naerab Gerli rahulolevalt.