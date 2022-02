Ülimenukale Netflixi sarjale pannakse viimaks punkt

Sari on osutunud meeletult populaarseks ja pälvinud mitmeid auhindu. Paraku peavad "Stranger Things'i" loojad fänne kurvastama, kuna viienda hooajaga on plaanis otsad kokku tõmmata. Ulmesarja autoriteks on vennad Dufferid, kes lohutavad vaatajaid sellega, et lõpu leiab vaid üks lugu paljudest.