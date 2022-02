TÕUSEV TÄHT | 18-aastane laulukirjutaja Andreas Poom andis koostöös Soome lauljaga välja liigutava singli

18-aastane artist Andreas Poom hõiskab Instagramis, et tema uus singel "Pardon me" on lõpuks väljas. Emotsionaalne ballaad on valminud koostöös Soome lauljanna ILON-iga. Loole on valminud ka video, mille pani kokku Viljandi päritolu filmimees Ako Lehemets.