Selgus menufilmi "Suvitajad" esilinastuse kuupäev

„Suvitajate“ stsenarist Martin Algus selgitab, et mängufilmi „Suvitajad“ loomisel oli ajendiks nii Juhan Smuuli sajas sünniaastapäev kui ka asjaolu, et "Muhu monoloogide" kõige legendaarsem lugu väärib kaasaegset ekraniseeringut. „Sama jutustuse järgi vändati 1978. aasta kultuskomöödia "Siin me oleme". Uus film pole selle kultusfilmi remake, vaid iseseisev teos sama algmaterjali põhjal. Filmi tegevus toimub tänapäeval, lisaks on meie film kunagise tunniajase asemel pooleteisetunnine ehk täispikk mängufilm.“