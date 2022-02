KLÕPSUD | Sandra Vabarna võttis Lõuna-Aafrikas aja maha: ma ei ole kunagi varem sellist puhkust võtnud

"Jah, võib-olla on teil jäänud mulje, et ma juba puhkan, sest olen soojal maal. Tegelikult olen ma jaanuari algusest saadik siin tööd teinud. Nüüd on aeg päriselt puhata. See tähendab, et 18.-28.02 ei tegele ma tööga, ei ava kirjakasti ega messengeri ja olen ka sotsiaalmeediast eemal! Ma ei ole kunagi varem sellist puhkust võtnud. Tunnistan ausalt, et see tekitab minus kerget ärevust, sest ma armastan oma tööd!"