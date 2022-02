KUULA JA VAATA | Metsatöll avaldab oma uue videoga toetust Kuningamännile

Laul "Toona" pärineb Metsatöllu viimaselt albumilt "Katk kutsariks" ning räägib eestlase olemusest, meie ürgsetest juurtest. "Ka raskustest, millest maarahvas end läbi on surunud. Kõik see omandatud ellujäämisoskus koos keele ja kultuuriga on pärandatud meile, muistse rahva järeltulijatele, ja meie kohus on hoida seda pärandit, kuni elame," sõnas Metsatöllu liige Lauri Õunapuu. "Kuningamänniga klapib see laul väga kenasti. Kui nüüd mõelda, et see võimas puu idanes pea 400 aastat tagasi, siis on ta näinud kõike seda rassimist ja maarahva sehkendamisi päris pikalt. Tal on, mida võrrelda, ning kui me mõistaks Kuningmänni sõnu, oleks ehk tema loodud laul meie rahvast umbes sarnane? Kuningmänd on otsekui osa meie rahva ajaloost," lisas Õunapuu, kutsudes kõiki üles Kuningamändi europuu võistlusel toetama.