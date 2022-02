FOTOD | Kodus on ikka hea olla! Perekond võttis võiduka Anett Kontaveidi vastu armsate üllatustega

Juba sel hetkel, kui Anett 1995. aastal jõululapsena sündis, oli tennisetreenerist ema Ülle kindel, et ta õpetab tütre tennist mängima. Sellist plaani, et ta tahaks tütrest voolida tippsportlast, tal polnud. Hoopis Anettil endal tekkis aastaid hiljem tohutu soov pääseda väljakule.

"Ma ei olnud lapsena kunagi selline suur trennitegija, aga mulle hullult meeldis alati võistelda kõigiga, punkte mängida, ma väga tahtsin võita, et ükskõik, mida ma tegin," rääkis Anett.

"Minusse panustati väga palju aega sellega, et ma saaksin seal võistlemas käia. See võistlemine oli see, mida mulle meeldis kõige rohkem teha ka. Vanaisa ja ema käisid mind võistlustel vaatamas. Suuresti tänu sellele olen saanud jõuda nii kaugele," tõdes ta.