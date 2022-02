Anna Pihli saade paljastas Vaiko Epliku uued sugulased: see ei ole võimalik!

Järjekordses saates "Sinu uus sugulane" saime teada, et Vaiko ema nimi oli Alma Rebel ehk inglise keeles mässaja. "Kui keegi on teinud kunagi paar korda komplimendi, et Vaiko, sa oled tõeline rebel, siis ma saan alati öelda, et ainult ema poolt. Tema oli tegelikult hiidlane ja ka väga keerulise karmi elusaatusega inimene, kes tuli lihtsalt suveks mandrile teenima. Aga kuna algas sõda, siis ta ei pääsenud enam tagasi ja ta sattuski siia Raplamaale ja kohtus siis minu vanaisa Pohla Jaaniga," rääkis Eplik.

Vanaisa Jaan Pohla oli pärit jõukast elamisest, kuid Vaiko sõnul suutis ta oma tormilise eluga talu nii vaeseks teha, et teda isegi ei küüditatud. Vaiko Epliku viidi Tallinnasse kunagisele Heeringa tänavale, kus vanaisa Jaan nooruses elas, kui ta pealinnas oma uhke autoga taksot sõitis.

Kui vanaisa Jaan oli omamoodi krutskeid täis mees, siis Vaikol on just sellesama vanaisa kaudu sugulane üks oma aja staartrikimeister Rummu Jüri.

Vaiko vanaisa Jaani vanavanaisa ja Rummu Jüri vanaema olid õde ja vend. Nende ühised esivanemad on 18. sajandil sündinud Madis ja Mari Salm.

Rummu Jüri oli justkui meie oma Robin Hood, kes röövis rikkaid mõisnikke ja aitas vaeseid. Ta oli kuulus üle Eestimaa ja temast kirjutati pidevalt ajalehtedes. Lisaks oli legendaarsel mehel harukordne anne iga kord, kui ta võimude poolt kinni nabiti, ära põgeneda või nad kavalusega üle trumbata.

Kui Rummu Jüri mängis lõõtsa ja seetõttu võib eeldada, et elevant polnud talle kõrva peale astunud, siis vanaisa Jaan Pohla kaudu on Vaikol veel üks sugulane, kes on tõeliselt andekas ja inspireeriv laulja. Tagatipuks on Vaiko teda tundnud sisuliselt kogu oma teadliku elu.

Thea Paluoja, kes oli Vaiko lauluõpetaja koduses Rapla kultuurikeskuses, on talle suisa nii armas inimene, et Vaiko peres kutsuti teda teiseks emaks, teadmata et nad ongi tegelikult sugulased. Selgub, et Vaiko ema ja Thea on neljanda põlve nõod, kelle ühised esivanemad olid 18. sajandil sündinud Mart ja Kai Treimann.