FOTOD | Oi, kui mõnus! Lauljatar Eleryn Tiit naudib kallimaga puhkust Mehhikos

Eleryn ja Jörgen kohtusid koroonaajal ühiste tuttavate kaudu. "Ei olnud miskit seesugust, et mul kukkus poes raamat ja siis ta pani käe minu käele ning vaatas otsa. Kõik juhtus üsna tavaliselt. Meil on ka koer Udu. Jörgen võttis ta vahetult enne, kui me tutvusime," rääkis lauljanna Kroonikale antud intervjuus, lisades, et Jörgeniga saab ta olla sada protsenti tema ise.