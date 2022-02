Õnnetu armulugu viis NOËPi südame purunemiseni: ta sai sellest valesti aru

"Ma mäletan, kui ma läksin põhikooli ja aktusepäevast seda, et mul oli hästi palju blonde klassiõdesid. Ma isegi ütlesin emale seda hea rahuloluga. Vist oli esimene koolipäev, vähemalt ma mäletan nii. Me istusime ridades ja pidime miskipärast kirjutama, et mis värvi on mu silmad. Minust vasakul eespool istus mu klassiõde Kertu, kes mulle kohe alguses juba hakkas meeldima," meenutas muusik.