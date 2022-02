FOTOD | Tallinna vanalinnas avati Jaan Krossi mälestusmärk

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul peab linn Eesti ühe silmapaistvaima kirjanikule mälestusmärgi püstitamist väga oluliseks. "Mul on hea meel, et Tallinnas on nüüd auväärne monument, mis meenutab mitmekordset Nobeli kirjandusauhinna kandidaati ja Tallinna vapimärgi kavaleri Jaan Krossi, kelle sünnist möödub tänavu 19. veebruaril 102 aastat. Põlise tallinlase Jaan Krossi panust Eesti kirjanduslukku on tõesti võimatu üle hinnata. Ka Tallinna aja- ja kultuurilugu on märkimisväärse kirjaniku tõttu palju võitnud: Kross on mitmes oma romaanis kajastanud erinevaid Tallinna ajalooperioode ja andnud sellega oma panuse meie linna ajaloopärandi säilitamisse. Monumendi asukoht on samuti tähenduslik, kuna lisaks seosele kirjaniku omaaegsete liikumisradadega toob see vanalinna ühes sõlmpunktis paiknedes esile vanalinna tihedat tänavaruumi ning kõnetab seal nii tallinlasi kui Tallinna külalisi," rääkis Kõlvart.

Jaan Krossi tütre Maarja Unduski sõnul on ühteaegu nii austav kui ka kummastav nüüd kasvõi iga päev oma isaga siin tänavate ristumispunktis Krosside kodumaja ees kohtuda. "Jaan Kross on luuletuses "Asjad, mis ma tahaksin" soovinud: Et elus poleks iialgi nii nagu trammis, kus istekohad on neil, kel pole seisukohti, ja vastupidi. Lootkem, et nüüd, mil kirjanikuhärrale on põlistatud see suhteliselt jääv seisukoht, aitab tema loomingu rahvuslik mõttelaad meid veel kindlamini seista eestluse, Tallinna ja terve meie riigi püsimise ja hea käekäigu eest," rääkis Undusk. „Siiras tänu Krosside perekonna poolt skulptor Jaak Soansi meeskonnale ja Tallinna linnale tänuväärt töö ja vaeva nägemise, toetamise ja teostamise eest."