Eesti Laulu juhtinud Jüri Pootsmann: ma ei saa ennast vaadata ega kuulata

"Ma ei tea üldse, mis ma seal tegin," naljatles Pootsmann Eesti Laulu juhtimisest ja tõdes, et pole enda ülesastumist veel järele vaadanud. "Ma ei saa ennast vaadata ega kuulata," ütles ta ja lisas, et ehk mõne aja pärast suudab ta julguse kokku võtta ning heita pilk peale enda saatejuhidebüüdile.

Enne Eesti Laul 2022 esimest poolfinaali ei teadnud keegi peale Saku Suurhallis viibinute, et lauluvõistluse kolmandaks saatejuhiks on valitud Jüri Pootsmann. Vaid kahe otsesaatega on ta saanud rahva lemmikuks ning Eurovisioni eksperdid ja vanad telehundid loobivad tema suunas kiidusõnu.