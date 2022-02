KUULA | Aasta Elektroonikaalbumi auhinna pälvinud WATEVA avaldas uue singli "Lunacy"

Koostöö loo kaasautori, saksa produtsendi JustLuke'iga sai alguse eelmise aasta lõpus. "JustLuke saatis meile koostööks väga ägeda tooriku. Mudisime seda stuudios mitu päeva, et sellesse omanäolisust süstida ning lõpuks tõime stuudiosse ka SHIRA, et loole haakuv vokaal kirjutada," räägib WATEVA liige Kris Evan Säde ning lisab, et alguses oli salmi meloodia täitsa teistmoodi kirja pandud. "Katsetasime salvestamise ajal erinevaid harmooniaid, kuniks ta proovis üht madalamat varianti, mis oli palju ägedam. Üsna tihti on see, et kõige parema asja otsa sa lihtsalt komistad. Oskus see ära tabada on vajalik," kirjeldab Säde lugude kirjutamise protsessi.