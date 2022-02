FOTO: Vida Press

Rootsi kuningapalee poolt väljastati üllatav avaldus, millega lükatakse ümber ringlevad kuulujutud kroonprintsess Victoria abielu kohta. Nimelt on viimastel päevadel spekuleeritud, et tema ja prints Danieli abielu on lagunemas ühe osapoole truudusetuse tõttu.