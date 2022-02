Anu Saagim pihib 60. sünnipäeva eel: jälitasime tuntud näitlejat

Saagim meenutas saates "Hommik Anuga" erinevaid eluperioode, sealhulgas ajakirja "Just" peatoimetajaks saamist. Saagim tõdes, et hakkas toona tegema seda, mida talle seni oli tehtud - "väänas verd ja pisaraid inimestest välja."

"Ma arvan, et Peeter Oja vihkab mind siiamaani, sest /.../ meil tuli noor fotograaf tööle ja ma näitasin talle füüsililselt. kuidas käib paparatsotamine, mida Eestis ei osata (toona ei osatud - toim). Nii nägin parasjagu aknast, et Peeter Oja läks oma auto juurde. Nii, ütlesin, et palun väga, seal on ohver, meil on vaja ta saada kätte, et kuidas käitud?"

Saagim kirjeldas, kuidas pärast mindi Peeter Ojat jälitama. "Kas see on normaalne? Kas ma täna tahan, et mulle seda tehakse?," küsis Saagim muigel suuga ja viitas korduvalt, et "temale Soomes tehti sama".

Kõige selle peale tõdes Saagim, et täna ei teeks tema kunagi midagi sellist. Samuti lisas Saagim, et toonaste juhtide moto oli, et "kui keegi pole meid kohtusse kaevanud, siis oleme halba tööd teinud".

"Muidugi, keegi kaebas mind kuhugi, või oli väga pahane," tõdes Saagim meenutades lisaks enda Ameerikas ja Soomes ning Rootsis elatud aega. Ta soovis toona kogetut Eestisse tuua, sest "raha polnud minu jaoks toona küsimus. Ma elasin ju miljonäriga. Mul polnud vahet. Ma olin nõus kõike seda tegema, sest mul oli fun."

Aga Peeter Oja ees vabandas Saagim siiski korduvalt. "Tean ju, et sa ei seedi mind (naerdes - toim,) aga ma ju aknast nägin! Ma oleks võinud ka Sind ette võtta (viitab Anu Välbale - toim), kui oleks Sind enne aknast näinud."