Vanaisaks saanud Allan Roosileht: me ju nii harva kohtume, pandeemiaaja tõttu ei ole ta minu süles suurt istuda saanud

"Me ju nii harva kohtume, pandeemiaaja tõttu ei ole ta minu süles suurt istuda saanud," räägib vanaisa. "Eks see peab olema praegu nii ja vaatame edaspidi, kuidas meditsiin meil asju teha lubab. Martin ja Merlin ise liiguvad tihti ringi, aga mina ei ole neile väga ligi trüginud. Korrad, kus oleme peresiseselt koos olnud, istusime laua taga ka maskides. Kui millalgi saabub suurem vabanemine, eks on siis minul vanaisana ka rohkem tegemist."

"Eks neid vanavanemaid on ju muidu küll, kes nendel teemadel tihti lastelt aru pärivad," muheleb Allan. "Mina ei ole, jah, selles mõttes pealekäija tüüp, et kus nüüd siis need väiksekesed on. Noored ise teavad, millal on õige aeg. Mina ei sekku, sest – kes mina olen?! Noortel on ikkagi oma pered ja nemad teavad, millal on selliste suursündmuste jaoks õige aeg."