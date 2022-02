Kuuekordne Grammy-võitja TOTO esineb Rakvere Vallimäel

FOTO: Pressimaterjal

2. augustil esineb Rakvere Vallimäel poproki suurnimi TOTO. Eestisse jõuab Ameerika ansambel uue suurejoonelise "The Dogz of Oz" maailmaturnee raames. TOTO on müünud maailmas rohkem kui 40 miljonit albumit ning bändi varamusse kuuluvad hitid "Africa", "Rosanna", "Hold The Line", "Stop Loving You" kõlavad kindlasti ka suve suurkontserdil Rakvere Vallimäel. Piiratud arv pileteid tulevad üheaegselt müügile Eestis, Lätis ja Leedus 23. veebruaril kell 10.00.