Monaco printsess Charlene on juba kolm kuud olnud Zürichis asuvas erakliinikus ning tema vürstist abikaasa Albert ei osanud eelmisel nädalal veel öelda, millal naine peaks oma pere juurde naasma. Samal ajal on 44-aastase Charlene'i koha täitnud inimene, kes on tema ametikohustustega juba vägagi tuttav.