Vaata, millised meelelahutustegelased saavad Eesti vabariigi presidendilt teenetemärgi

Iseseisvuspäeva eel tunnustab Eesti ka muusikaõpetajaid, koorijuhtimise ja heliloominguga tegelevaid inimesi. Teenetemärgi saavad koorijuht ja üle 20aastase kogemusega muusikaõpetaja Janne Fridolin, kes on andnud suure panuse Eesti koorimuusika ja muusikahariduse edendamisse; 26 aastat Filharmoonia kammerkoori noodikogu juhataja ja arhivaarina töötanud Viive Valper, kes on üks hinnatumaid eksperte klassikalise muusika vokaal- ja koorimuusika vallas; koorijuht ja muusikaõpetaja Elo Üleoja, kes on mitmetel laulupidudel juhatanud lastekoore ja on Lääne-Virumaa koorimuusikaelu peamisi eestvedajaid; Eesti tunnustatuim ooperihelilooja Jüri Johannes Reinvere, kes on pälvinud tähelepanu nii helilooja kui ka esseistina nii Eestis kui välismaal; muusik, punkliikumise eestvedaja ja luuletaja Tõnu Trubetsky. Valgetähe teenetemärgi saavad samuti dirigent Jüri-Ruut Kangur, kes on ehitanud üles noorteorkestrite liikumise Eestis, edendanud noorteorkestrite rahvusvahelist koostööd ja dirigeerinud laulupidudel, ning ooperi- ja operetisolist Väino Puura.